Начнётся заседание Кабмина

Завтра, 28 марта, в 10.00 в Доме правительства состоится очередное заседание Кабинета Министров Украины.

Как сообщается на Правительственном портале, во время заседания планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственной регистрации нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

Также запланировано рассмотреть проекты постановлений Кабмина о дальнейшем развитии ветроэнергетики Украины, об утверждении перечня объектов государственного ценового регулирования на 2007/08 маркетинговый год.

Кроме того, в повестке дня заседания - рассмотрение проектов распоряжений Кабмина о подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Грузии об организации прямого международного железнодорожно-паромного сообщения между портами Керчь (Украина) и Поти/Батуми (Грузия), о погашении кредиторской задолженности по возмещению расходов, связанных с проведением первоочередных работ по ликвидации последствий стихии, произошедшей 30 июня – 2 июля 2006 г. в Автономной Республике Крым, о перечне правительственных комитетов и их должностном составе и другие.

Повестка дня может быть изменена.