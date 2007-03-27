Тимошенко поехала во Францию за наградой Politique Internationale

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с визитом во Францию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, проведет встречи с министрами иностранных дел, промышленности и финансов.

Лидер БЮТ также встретится с Официальным представителем правительства и Президентом Сената.

Планируется, что во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО будет вручена престижная награда Politique Internationale за политическое мужество как признания ее борьбы и лидерства в процессе укрепления демократии и свободы и осуществления экономических реформ в Украине.

“В то время, когда украинцы работают над укреплением демократии и продвижением экономических и социальных реформ в своей стране, очень важно, чтобы мы информировали наших друзей и союзников по всему миру о нашем прогрессе, угрозах, проблемах и самых последних достижениях”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО накануне своего визита.

“Я планирую обсудить эти и другие вопросы, важные для нашего народа и региона в целом, во время встреч с высокими должностными лицами и другими заинтересованными сторонами”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также посвятит часть своего визита в Париже дискуссиям с членами французского бизнес-сообщества и СМИ.

По данным пресс-службы БЮТ, визит во Францию является частью текущей деятельности Ю.ТИМОШЕНКО по информированию мировых лидеров, бизнесменов, политических экспертов, СМИ и диаспоры о важных вопросах, касающихся Украины. Он является следующим в ряде дипломатических поездок, включая визиты в Брюссель и Берлин в ноябре 2006 года, Израиль в январе и Вашингтон в феврале 2007 года.