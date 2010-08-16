СБУ установила прослушку в офисе крымской «Батьківщини»?

Председатель Крымской республиканской партийной организации «ВО «Батьківщина» Андрей СЕНЧЕНКО обвиняет сотрудников Службы безопасности Украины в незаконной установке устройства для прослушивания в его офисе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Наши «посетители» оставили подарки... Почему-то один из сетевых проводов шел за отогнутый край ковролина. Когда потянули, там оказалось непонятного вида устройство. Я обратился к специалистам, они дали мне прибор - сканер. С помощью сканера мы установили, что это прослушивающее устройство», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

Он уточнил, что «прослушка» была обнаружена в его приемной.

А.СЕНЧЕНКО после визита на прошлой неделе работников спецслужбы в его офис на улице Пушкина в Симферополе просил своих сотрудников проверить помещение. «Я отходил с этим сканером на улицу Пушкина где-то метров на 50, слышимость прекрасная. Фокусы понятны, где-то стоит машина... Это очередное деяние в исполнении сотрудников Службы безопасности Украины, которое уголовно наказуемо. Выполняют это все «стрелочники», выполняют преступные приказы, а отдают им, как правило, устные приказы те командиры, которые потом не хотят нести уголовную ответственность», - сказал депутат.

По сообщению пресс-службы БЮТ, А.СЕНЧЕНКО сказал: «Наши адвокаты нашли 9 нарушений по различным статьям, в частности, не было постановления суда о проведении обыска». По его словам, в ответ на незаконные действия сотрудников СБУ он намерен обратиться в Генеральную прокуратуру Украины. «Мы будем советоваться с Генпрокуратурой с тем, чтобы они определили какой-то независимый орган, который будет расследовать это безобразие», - сказал он.

Управление СБУ Крыма от комментариев воздерживается.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ 11 августа провели обыск в центре Симферополя в офисах А.СЕНЧЕНКО и С.ВЕЛИЖАНСКОГО.