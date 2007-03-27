Жвания не расстанется с оружием ”от Луценко” до конца жизни

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ утверждает, что обжаловал в суде требование прокуратуры сдать наградное оружие, выданное ему в Министерстве внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Д.ЖВАНИИ, он уже неоднократно получал со стороны прокуратуры такого рода официальные требования и поэтому «подал в суд, так как считаю незаконным решение…», сказал депутат.

По его словам, «наградное оружие предоставляется на хранение (лицу, которому оно выдано – УНИАН) до конца жизни».

Как сообщал УНИАН, бывшего министра иностранных дел Юрия ЛУЦЕНКО Генпрокуратура обвиняет в незаконной выдаче наградного оружия. Ранее Д.ЖВАНИЯ признал, что Ю.ЛУЦЕНКО и ему выдал наградное оружие.