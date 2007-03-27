Янукович просит судей КС сказать, чего они хотят от политиков

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет естественным желание Президента, чтобы Конституционный Суд рассматривал представления своевременно.

Как передает корреспондент УНИАН, так по просьбе журналистов премьер прокомментировал сегодняшнюю встречу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с судьями Конституционного Суда.

В то же время, отвечая на вопрос, расценивает ли он эту встречу как давление на судей КС, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что не готов комментировать эти события, поскольку не знает, в какой форме шел разговор.

«Я хотел сказать только то, что давление в любой форме - это никогда не будет восприниматься, потому что в демократической системе это невозможно, потому что суд является отдельной ветвью власти», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он убежден, что все заинтересованы в том, чтобы КСУ работал стабильно и ритмично. «Для того чтобы принимал своевременно решения по любым спорным вопросам, возникающим в нашей стране, но для этого необходимо, безусловно, создать условия для Конституционного Суда», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что в Украине пока не хватает такого опыта. И особенно, по его словам, это связано с тем, что политреформа вступила в действие только в прошлом году.

В.ЯНУКОВИЧ высказался за то, чтобы Конституционному Суду были созданы все необходимые условия для возможности рассмотрения всех спорных вопросов. «Необходимо создать политические условия для работы Конституционного суда, для этого нужно, чтобы судьи КС сказали, что они хотят от политиков, чтобы мы этому способствовали», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время встречи в Конституционном Суде В.ЮЩЕНКО призвал судей КС безотлагательно рассмотреть и решить вопросы, получившие общественную огласку.