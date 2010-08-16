Партия Винского решила идти на местные выборы

Партия «Народная власть» приняла решение об участии в местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Руководителем Центрального избирательного штаба партии «Народная власть» назначен председатель партии Иосиф Винский, а руководителями региональных избирательных штабов – глав соответствующих региональных организаций партии.

Соответствующее решение принял Политсовет партии «Народная власть», заседание которого состоялось на выходных.

В соответствии с решением Политсовета, региональные, местные организации партии «Народная власть» примут участие в местных выборах в качестве самостоятельного субъекта избирательного процесса.

Главам региональных организаций, городских, районных в городах организаций, районах с населением больше 100 тысяч поручено в срок не позже 40 дней до дня выборов согласовать списки кандидатов в депутаты соответствующих советов и кандидатов на должность городского председателя с председателем партии «Народная власть».

Кроме того, Политсовет утвердил стратегию партии на местных выборах и критерии оценки работы региональных организаций партии.