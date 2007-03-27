Симоненко считает Ющенко обузой и угрозой для людей и государства

Обвинения Президента Виктора Ющенко в адрес Коалиции, депутатов Верховной Рады и Кабинета Министров лидер украинских коммунистов Петр Симоненко назвал “необоснованными и провокационными”. Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

В то же время, по мнению Симоненко, Президент поддерживает “деструктивные призывы так называемой оппозиции” к роспуску парламента и силовому свержению легитимно назначенного правительства. И это, говорит лидер КПУ, свидетельствует о том, что "фактически Ющенко сложил с себя полномочия гаранта Конституции, гаранта прав и свобод наших граждан”.

Симоненко подчеркнул, что Президент или не хочет, или неспособен контролировать ситуацию в стране, что одинаково опасно для общества.

“Президент, озвучивающий ультиматумы “помаранчевых оппозиционеров” – обуза и угроза для людей и государства”, - уверен лидер КПУ