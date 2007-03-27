Жвания: Наша Украина поставит точку, потому что дальше шутить нельзя

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Давид ЖВАНИЯ прогнозирует, что на съезде “Народного Союза Наша Украина” в субботу, 31 марта, будет избран председатель партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. (УНИАН: согласно уставу НСНУ, сейчас руководителем партии является председатель Совета НСНУ, которого избирают на своем заседании члены Совета партии).

«Я считаю, что на этом съезде будет избран председатель партии, потому что дальше шутить нельзя», - сказал Д.ЖВАНИЯ, отметив при этом, что на должность председателя партии рассматриваются несколько кандидатур. Однако он категорически исключил, что партию может возглавить лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО.

По словам Д.ЖВАНИИ, голосование по лидеру НСНУ, в первую очередь, будет зависеть от представителей региональных организаций партии.

«Думаю, что на съезде будет поставлена точка (имеется в виду вопрос об избрании председателя Совета НСНУ – УНИАН)», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

Как сообщал УНИАН, 23 марта нынешний председатель Совета НСНУ Виктор БАЛОГА заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии на съезде НСНУ 31 марта.

В.БАЛОГА напомнил, что когда избирался на эту должность три месяца тому назад, то избирался до 31 марта. Целью своего пребывания в должности, среди прочего, он назвал подготовку партии к съезду.

В.БАЛОГА также подчеркнул, что было очень важно подготовить прямые выборы председателя партии. При этом он подчеркнул, что ему удалось этого достичь, и теперь, по его словам, “кого изберет съезд, тот и возглавит партию”.