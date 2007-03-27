Ющенко подписал непрозрачный бюджет Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», принятый Верховной Радой Украины 15 марта 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в то же время В.ЮЩЕНКО направил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ письмо, в котором отметил, что «в значительной части положений Закон» совпадает с его виденьем направлений усовершенствования государственного бюджета на 2007 год.

Однако в письме глава государства обращает внимание на некоторые положения этого Закона. В частности, Законом предлагается увеличить предельный размер дефицита государственного бюджета Украины на 3 млрд. грн. Такое увеличение, по мнению В.ЮЩЕНКО, является необоснованным, «поскольку при внесении изменений в Государственный бюджет Украины не учтено увеличение поступлений от налога с доходов физических лиц в сумме свыше 1,2 миллиарда гривен и взносов в Пенсионный фонд Украины в сумме свыше 3 миллиардов гривен, которые будут мобилизованы в связи с увеличением фонда оплаты труда в бюджетах всех уровней на 2,5 миллиарда гривен и в отраслях экономики более чем на 6 миллиардов гривен».

В то же время такое увеличение предельного размера дефицита Государственного бюджета Украины, отмечает Президент Украины, может привести к стимулированию инфляционных процессов в государстве и, как следствие, к росту индекса инфляции сверх прогнозируемого уровня и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины.

По мнению В.ЮЩЕНКО, не является прозрачным также и механизм, предложенный изменениями в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», относительно направления части сверхплановых поступлений по перечню показателей доходной части государственного бюджета в областные бюджеты и бюджет Автономной Республики Крым для стимулирования социально-экономического развития, поскольку, в частности, не отмечено, какая часть бюджетных средств будет перечислена и на какие программы они будут направлены. Кроме того, в расходной части Государственного бюджета Украины текущего года не учтена и передача этих средств местным бюджетам. Также является невозможным четко определить критерии прогнозов поступления доходов в разрезе регионов, учитывая зависимость прогноза поступлений от значительного количества субъективных и объективных факторов. Такие изменения могут привести к искусственному завышению планов для одних регионов государства и занижению их для других, несправедливому распределению финансовых ресурсов в интересах определенных регионов государства.

Глава государства считает непрозрачным и распределение между регионами дополнительной субвенции на развитие их инфраструктуры в сумме 230 млн. грн.

Президент просит учесть его замечания к этому Закону и по результатам оценки выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития и плана доходов Государственного бюджета Украины за первый квартал 2007 года подготовить законопроект о внесении изменений в соответствующий Государственный бюджет Украины, в котором предусмотреть установление предельного размера дефицита бюджета на уровне не выше 2,6% валового внутреннего продукта, уточнить положение относительно перечисления местным бюджетам сверхплановых поступлений в государственный бюджет и распределения между регионами субвенции на развитие их инфраструктуры.