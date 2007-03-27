Гирнык считает, что “резервы предательства” в НУ почти исчерпаны

Народный депутат из фракции “Наша Украина” Евгений ГИРНЫК считает, что “резервы предательства” в “Нашей Украине” уже почти исчерпаны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции, оценивая нынешние политические процессы в Украине.

По мнению Е.ГИРНЫКА, переход депутатов от оппозиции в коалицию и получение ею 300 голосов представляет “реальную угрозу для Украины”. (УНИАН: На прошлой неделе в Коалицию национального единства вошли 11 народных депутатов из БЮТ и “Нашей Украины”).

По его словам, соответствующая работа с депутатами-оппозиционерами проводится. ”Соответствующая работа проводится с депутатами из “Нашей Украины”, - заметил Е.ГИРНЫК. - Хотя во фракции “Наша Украина” резервы предательства уже почти исчерпаны, кроме группы ПОРОШЕНКО. Людей, которые намерены делать политический и не только политический бизнес вместе с антикризисной коалицией, фактически уже нет”.

Вместо этого, заметил он, достаточно серьезной является ситуация во фракции БЮТ. По его информации, из этой фракции может выйти достаточное количество депутатов, чтобы коалиция насчитывала если не 300, то, по крайней мере, около 300 голосов народных депутатов.

По словам Е.ГИРНЫКА, “в этой ситуации парламентские методы оппонирования этой коалиции почти себя исчерпали”. По убеждению Е.ГИРНЫКА, “подписание меморандумов, универсалов себя исчерпало. Поскольку они просто-напросто не выполняются”. “Противостоять парламентскими методам невозможно. Поэтому необходимо организовывать поход на Киев и оказывать давление на власть, а, возможно, провести референдум: какой должно быть государство: президентской или парламентской республикой”, - считает депутат. В то же время он уверен, что “украинский народ ответит четко, что это президентская республика”. “Без Майдана давление “регионалов” не будет прекращено”, - подчеркнул Е.ГИРНЫК.