Чорновил: Кириленко бегает за Тимошенко как щенок на поводке

Регионал Тарас Чорновил в комментарии газете “Столичные новости” выразил недоумение тем, что оппозиция “заклеймила” Анатолия Кинаха позором за согласие сотрудничать с коалицией и занять министерский пост в правительстве Виктора Януковича.

Депутат напомнил, что "до Кинаха «великим зрадником» считали социалиста Александра Мороза. А сами-то забыли, что обещали Сан Санычу, когда предлагали ему поддержать Виктора Андреевича на выборах-2004? Забыли, что благодаря Морозу Ющенко стал президентом? О тех полутора миллионах голосов, которые главный социалист положил на алтарь президентской победы, уже не вспоминают. А что он получил взамен? Коррумпированную власть «любих друзів», коррупционные скандалы и тому подобное. Поэтому Мороз и сделал свой выбор. То же самое касается и Кинаха: Ющенко его должник, а не наоборот. Анатолий Кириллович пошел на Майдан, чтобы поддерживать Виктора Андреевича. Пошел не один, а со своей партией — Союзом промышленников и предпринимателей. А в результате что получилось? С поста первого вице-премьера Кинаха «подвинули», понизили и, в конце-концов, «откомандировали» обратно в Верховную Раду, точнее — в оппозиционную фракцию. Забыли «любі друзі» о своих предвыборных обещаниях: когда блок «Наша Украина» готовился к выборам-2006, Союзу Кинаха гарантировали места в правящей коалиции. И это понятно: экономика и бизнес не могут представить себя в рядах оппозиции, они должны сотрудничать с властью. А Кинаху подсунули деструктивную оппозицию: не посещать пленарные заседания Верховной Рады, прекратить любые контакты с Кабмином, устраивать полную «обструкцию» всем и вся».

«Не Анатолий Кириллович предал, а его предали,» - резюмировал Чорновил. И добавил, что эта ситуация напоминает ему одну из юморесок Жванецкого: «Консерватория, учеба, частные уроки, взятки, тюрьма, Сибирь. Консерватория, торговля незаконными дисками, тюрьма, Сибирь. Может с консерваторией нужно что-то менять?»

«Так, может, и с «Нашей Украиной» нужно что-то менять?», - задал риторический вопрос депутат. И сам же ответил, мол, те, кого считают «предателями», с «Нашей Украиной» «так не договаривались», но лидеры партии Президента предали своих союзников. «Предали, когда пошли на поклоны к Тимошенко. Кириленко уже бегает за ней, как щенок на поводке. И это — лидер фракции! Так что лучше бы нашеукраинцам не кричать, а помолчать».

Юлии Тимошенко также досталось на орехи. В первую очередь, за то, что она сама и члены ее фракции меняют взгляды «как флюгеры». « Если, к примеру, Юлия Тимошенко дважды преодолевала президентское вето, значит, она — ультрапредательница. Ан-нет! Оказывается, она вождь, а все остальные должны под ее юбкой штурмовать высоты, на которые укажет ее пальчик. Когда-то Франко сказал: «Как много весит слово». Но ни БЮТ, ни «Наша Украина» украинского классика не читали. А жаль: за каждым словом стоят людские судьбы...» - посетовал депутат.