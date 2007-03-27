Квасневский: стояние между Россией и Европой для Украины опасно

Украина для скорейшего вступления в Европейский Союз должна уйти с позиции “стояния между Россией и Европой”, выразительно говорить о своих устремлениях и быстрее реагировать на изменения. Об этом заявил бывший Президент Республики Польша Александр КВАСНЕВСКИЙ, находясь во Львове в рамках "Европейского дебатного форума".

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, „стояние между Россией и Европой для Украины опасно. Украина приняла свое решение и должна его реализовать”.

По мнению А.КВАСНЕВСКОГО, Украина должна определить, какое место она хочет занимать в Европе, и четко заявить: „Мы хотим членства в Европейском Союзе и НАТО, мы выполнили большое количество необходимых требований и не один раз сказали, что заинтересованы в интеграции европейской”.

По словам польского политика, Украине также следует задекларировать, что она строит добрые отношения с Россией, однако - как член европейских структур.

Кроме того, по словам А.КВАСНЕВСКОГО, украинским политикам нужно следить за временем, потому что если в Европе политические сутки длятся 12 часов, то в Украине до 6 месяцев.

А.КВАСНЕВСКИЙ не скрывал, что европейское будущее Украины зависит от того, будут ли украинские политики в состоянии перебороть взаимные предубеждения и работать на благо интересов народа.

Справка УНИАН. А.КВАСНЕВСКИЙ находится в Украине в рамках мероприятий "Европейского дебатного форума", организатором которого является «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) – международная негосударственная сеть, объединяющая депутатов парламентов, лидеров бизнеса и ученых из ведущих стран мира и цель которой вступление Украины в Европейский Союз. Формат мероприятий предусматривает выступления А.КВАСНЕВСКОГО и открытые дискуссии на темы – «Перспективы вступления Украины в ЕС», «Почему Украина нужна ЕС?» и «Что необходимо сейчас сделать Украине и ЕС?». Основателем «Ялтинской Европейской Стратегии» является Виктор ПИНЧУК, который также присутствует на мероприятиях форума. 27 марта дискуссия пройдет в Днепропетровске, а 28 марта - в Донецке.