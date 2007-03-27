Янукович в Брюсселе подтвердил свою позицию по НАТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает свою позицию относительно неготовности Украины к вступлению в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после встречи с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в Украине проходит успешный процесс развития сотрудничества с НАТО.

«На сегодняшний день не предусматривается никаких документов, никаких конкретных дат вступления Украины в этот союз», - подчеркнул премьер.

По его словам, позиция Украины, высказанная как в прошлом, так и в этом году, остается неизменной: «Сегодня Украина не готова к вступлению (в НАТО)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил это тем, что среди украинского населения уровень поддержки вступления нашего государства в Альянс остается пока еще низким, эту идею поддерживают около 20% граждан.

В.ЯНУКОВИЧ также подтвердил позицию, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на всеукраинском референдуме.