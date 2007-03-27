Состоится совместное заседание комитетов Верховной Рады и Госдумы

13-00 - Состоится совместное заседание Комитета ВРУ по вопросам экономической политики и Комитета ГД Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, предпринимательству и туризму. Кроме членов Комитетов, в заседании примут участие: В.Янукович, Н.Азаров, А.Кинах, Ю.Богуцкий, А.Костусев, А.Брезвин, В.Семенюк, В. Алешин, В. Суслов, В. Ивченко, Ю. Бойко, А. Яценюк, А.Гриценко, В.Плакида, С. Верба, В.Черномырдин, О.Демин, Г.Щербаков, А.Пасхавер, А.Розенфельд, Ю.Пахомов, И.Бурковский и др. (ул. Грушевского, 5, конференц-зал). Вход по карточкам аккредитации. Телефон для справок: 255-33-92;