Ключковский хочет верить в отрезвление коалиции, но опасается провокаций

Заявления премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА о возможности создания широкой коалиции и поддержки Виктора ЮЩЕНКО нынешним парламентским большинством на должность Президента во время следующих выборов являются политической провокацией.

Об этом заявил народный депутат, член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

Он отметил, что настоящие причины подобных заявлений А.МОРОЗА и В.ЯНУКОВИЧА определить трудно. “С одной стороны, хотелось бы верить, что это признак какого-то отрезвления, что члены коалиции наконец поняли, что худой мир лучше доброй ссоры”, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ. С другой стороны, по его словам, подобные заявления “могут быть чистой политической провокацией”, попыткой подкупить Президента или оппозиционные силы и усыпить их бдительность.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ напомнил, что уже не первый раз “антикризисники” обещают Президенту поддержку даже в случае избрания главы государства через парламент. “Каждый раз это не приводило к изменению поведения коалиции. Думаю, что и в этот раз такие заявления ни на что не повлияют. Поэтому я больше склонен расценивать это как определенную провокацию”, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 марта В.ЯНУКОВИЧ заявил, что сегодня еще не поздно создать широкую коалицию в парламенте. «И сегодня это не поздно сделать (создать коалицию – УНИАН) и реально», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. “Нужно отбросить эмоции и взаимные упреки, и подумать над тем, как вместе стабилизировать политическую ситуацию и как работать. Мы готовы к этому», - заверил премьер.

В свою очередь А.МОРОЗ не исключил, что в случае нахождения понимания между ветвями власти электорат, который голосовал за политические силы, представляющие коалицию, может поддержать кандидатуру В.ЮЩЕНКО на следующих президентских выборах. “Если взаимодействие будет на основе Конституции, то, доверяя стабильности власти, люди поддержат Президента Украины”, - сказал А.МОРОЗ.