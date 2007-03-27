Ковтуненко ушел от БЮТ в коалицию, чтобы ”подлечить” регионалов

Народный депутат от БЮТ Александр , который на прошлой неделе перешел в коалицию, намерен «вылечить» в Партии регионов «агрессоров, которые сталкивают украинцев «стенка на стенку». Об этом он сказал в интервью «Главреду».

Ковтуненко отметил, что не выходил из БЮТ и ожидает, что в нем будут проведены соответствующие чистки и будут сделаны правильные выводы.

Ковтуненко также заявил, что депутаты, которые перешли из БЮТ и «Нашей Украины» в коалицию, создадут депутатскую группу внутри коалиции национального единства. «В ее составе мы хотим увидеть людей и из БЮТ, и из «Нашей Украины», и, может, даже из Партии регионов, которые будут миротворцами. Мы хотим выступить с новым проектом – миротворцев. Ведь это то, что сегодня нужно Украине. Мы возьмем на себя эту инициативу, и я думаю, что сама Тимошенко с фракцией, по крайней мере, людей сто, присоединятся к нашей философии и нашим действиям – к остановке существующего противостояния», - сказал он.

Депутат добавил, что эта депутатская группа станет «третьей силой». «Мы будем представлять альтернативную точку зрения внутри коалиции национального единства. Я думаю, что будет довольно много конфликтных ситуаций между мной и Партией регионов, и к ним я сейчас готовлюсь. Это касается и языкового вопроса, и много-много чего другого», - отметил Ковтуненко.