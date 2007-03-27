Бродский переименовал свое ”Яблуко”, потому что нужно идти дальше

Политическая партия “Яблуко” переименована в Партию свободных демократов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН депутат Киевсовета, лидер бывшей партии “Яблуко”, а теперь “Партии свободных демократов” Михаил БРОДСКИЙ.

По его информации, решение об изменении названия партии было принято в воскресенье, 26 марта, во время III этапа VIII съезда этой политической силы.

Объясняя такое решение, М.БРОДСКИЙ отметил: “Нужно идти дальше. Государство идет дальше, создаются новые идеологии. И, к счастью, сегодня создается средний класс. Кто-то должен представлять этот средний класс. Мы хотим сделать попытку и доказать, что у среднего класса есть лоббисты в Верховной Раде и в местных советах”.

По словам лидера, партия приняла решение о своей оппозиционности к большинству в Верховной Раде, но в то же время будет представлять самостоятельную оппозицию, которая будет отличаться от парламентской оппозиции.

“То, что видим на сегодняшний день в ВР, и власть и оппозиция – это две левые силы, конгломераты, которые занимаются исключительно только популизмом, к сожалению, никто не занимается конкретными делами, глобальными реформами, никто не защищает тех людей, кто в действительности является главными донорами наших бюджетов – это средний класс”, - сказал М.БРОДСКИЙ, добавив: “Мы чувствуем себя европейской оппозицией, а, к сожалению, сегодня в ВР работает радикальная оппозиция”.

Справка УНИАН. Партия “Яблуко” была создана в 1999 г. На март 2007 года численность составляет 5-7 тыс. человек.

В 2004 г. лидер партии М.БРОДСКИЙ выдвигался кандидатом в Президенты, а во время Майдана входил в состав Комитета национального спасения. В марте 2005 г. “Яблуко” решило влиться в ряды “Батькивщины” и был начат процесс ликвидации “Яблука”. В декабре 2006 г. на съезде партии было принято решение объявить процесс ликвидации партии. В конце февраля 2007 г. Министерство юстиции Украины получило информацию о прекращении процесса ликвидации “Яблука” и санкционировало возобновление ее деятельности.