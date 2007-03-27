Ющенко просит КС ускорить рассмотрение закона о Кабмине

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Конституционном Суде Украины провел встречу с судьями КС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, во время встречи глава государства проинформировал судей КС о политико-правовой ситуации, сложившейся сегодня в стране, об отношениях между Президентом, Верховной Радой и Кабинетом министров. Он призвал судей по возможности ускорить рассмотрение дел, которые имеют значительный общественный интерес, в частности, по Закону «О Кабинете министров Украины» и закону, которым введен императивный мандат для депутатов местных советов.

В.ЮЩЕНКО согласился с предложением председателя Конституционного Суда Ивана ДОМБРОВСКОГО провести отдельную встречу судей Конституционного Суда с Президентом Украины, председателем Верховной Рады и премьер-министром.

Президент Украины во время разговора ответил на вопросы судей Конституционного Суда.