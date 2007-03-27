Черномырдин: нам уже хватит прятаться

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что российские компании должны быть шире представлены на украинском рынке.

Об этом он сказал в интервью газете «Известия в Украине» от 27 марта 2007 года.

"Российские компании должны присутствовать везде. Но пока они на Украине на седьмом месте. На первом - Германия, на втором - Кипр", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН, добавив, что "отчасти это завуалированные российские деньги".

"Я считаю, что нам уже хватит прятаться, надо действовать официально и открыто", - подчеркнул посол.

Говоря о создании Единого Экономического Пространства (ЕЭП), В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «О ЕЭП мы беседуем с Украиной уже давно, и здесь главная застрельщица не Россия".

"Нам проще в этих делах, потому что нам ничего ни у кого занимать не нужно, мы всем обеспечены. Главная выгода ЕЭП заключается в том, что снимаются преграды в движении товаров, услуг и денежных потоков. Так всем было бы удобнее, так исчезли бы проблемы у стран, у которых 70% экономики завязано на Россию. Казалось бы, что тут не понятно? Но Украина говорит: мы не можем подчиняться надгосударственным структурам, потому что нам Конституция не велит. А мы никого и не заставляем, не можете - не надо", - подчеркнул он.

В.ЧЕРНОМЫРДИН также сообщил, что Россия не против вступления Украины в Европейский Союз. "Как только Украина будет готова, так ее и примут", - считает он.

В тоже время посол констатирует, что «НАТО - действительно проблемный вопрос для наших отношений». «Мы не говорим: не вступайте. Это право украинцев. Мы говорим: вступайте, но думайте, как это повлияет на отношения с Россией", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Говоря о подготовке России и Украины к вступлению во Всемирную торговую организацию, В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что Москва 15 лет ведет переговоры с ВТО "не потому, что нас не принимают, а потому, что мы еще не полностью готовы". "Мы или станем конкурентоспособными, или откажемся от чего-то, как сделали многие европейские страны. Но я считаю, что здесь надо учитывать свои интересы", - сказал он. "Украинцы же открылись по многим направлениям для ускорения процесса вступления. Правильно это или нет - покажет время", - считает В.ЧЕРНОМЫРДИН.