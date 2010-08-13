У Левочкина появилась вакансия

Администрация Президента Украины объявила конкурс на замещение вакантной должности главного консультанта отдела организации брифингов, пресс-конференций, комментариев управления организационной работы Главного управления по вопросам коммуникаций, которая относится к третьей категории должностей государственных служащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, соответствующее распоряжение о проведении конкурса на замещение вакантной должности в АПУ подписал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.

Конкурс объявлен с целью обеспечения объективности, прозрачности и гласности при отборе кандидатур на замещение вакантных должностей государственных служащих в Администрации Президента Украины, принятия на эти должности профессионально подготовленных, компетентных, инициативных, высококвалифицированных специалистов.

На конкурсную комиссию Администрации Президента Украины возлагается задача провести конкурс на замещение вакантной должности в соответствии с установленным порядком. На отдел кадров Управления организационного обеспечения – подготовить материалы для публикации объявления о проведении конкурса в газете «Урядовий кур`єр».