Один из лидеров гражданской партии «Пора», член центрального совета партии Евгений ЗОЛОТАРЁВ заявляет, что в ближайшее время в ВР будет сформировано большинство в виде 300 карточек для принципиальных голосований.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН. Он напомнил, что сегодня годовщина провозглашения предварительных результатов парламентских выборов 2006 года.

По словам Е.ЗОЛОТАРЁВА, этот год стал для украинской политики годом окончательной коммерциализации. «На этот момент Верховная Рада превратилась в биржу, где действуют несколько операторов, наиболее мощным из которых является Партия регионов», - сказал Е.ЗОЛОТАРЁВ, добавив, что при этом президентская команда наверняка проигрывает.

«В ближайшем будущем мы будем наблюдать процесс купли уже не народных депутатов, а их карточек, поэтому вместо «страшилки» о конституционном большинстве в виде Коалиции национального единства будет большинство в виде 300 карточек для принципиальных голосований», - заявил Е.ЗОЛОТАРЁВ.

Он считает, что процесс коммерциализации политики завершит сепарацию общества и граждан и украинского политикума. «Общество и политики окончательно начнут жить в двух параллельных мирах», - сказал Е.ЗОЛОТАРЁВ.