Перебежчику из БЮТ надоело ”что-то блокировать или сидеть в подвале”

До мая в Верховной Раде Украины будет создано новое межфракционное объединение депутатов численностью до 25 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Кременчуге народный депутат Олег НАДОША.

По его словам, сейчас пять депутатов, которые вышли из фракции БЮТ и вошли в Коалицию национального единства, уже образовали межфракционное депутатское объединение.

«По моей информации, в него должны войти еще с десяток депутатов от БЮТ, 4 - от НСНУ, три - от Партии регионов, и решается вопрос по двум нардепам от СПУ. До первого мая мы наберем 20-25 депутатов», - заявил О.НАДОША.

Свое вхождение в коалицию он объяснил недоразумениями внутри фракции БЮТ.

«Всем надоело то, что происходит в парламенте. Надоела политика экстремизма, которой мы занимались в БЮТ. Сколько мы там находились, столько решался вопрос, идти ли что-то блокировать или сидеть в подвале. 70% рабочего времени мы блокировали трибуну в Киевском горсовете или парламенте», - сказал О.НАДОША. По его мнению, депутаты не должны этим заниматься. Кроме того, по его словам, БЮТ практически полностью изменил свою идеологию. «Леволиберальная идея была, а теперь блок скатился до риторики ВИТРЕНКО», - отметил О.НАДОША.

«Наш переход в коалицию не означает, что мы стопроцентно будем голосовать за решения коалиции. Члены объединения имеют свой взгляд на вопросы», - заверил народный депутат.

Он сообщил, что новое объединение еще не имеет названия и руководителя. С этим депутаты определятся, когда соберут как можно больше членов.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в парламентскую коалицию вошло 11 народных депутатов из фракций БЮТ и «Наша Украина». В частности, 5 народных депутатов из фракции БЮТ: Александр КОВТУНЕНКО, Олег НАДОША, Владимир ТКАЧЕНКО, Сергей ПОЛИЩУК, Александр ЕДИН и 6 - из фракции «Наша Украина»: Анатолий ШКРИБЛЯК, Лев ГНАТЕНКО, Василий ГУРЕЕВ, Виктор ЛЕЩЕНКО, Виталий МАЙКО, Алексей ФЕДУН.