В ГПУ объяснили причины обыска в кабинете гендиректора «Борисполя»

Вчера следователи Генпрокуратуры Украины провели обыск в служебном кабинете генерального директора ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Бориса ШАХСУВАРОВА в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА по факту причинения им ущерба государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП “МА «Борисполь» применения процедуры закупки у одного участника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

При этом в прокуратуре заметили, что следственные действия по делу Б.ДАНИЛИШИНА проводятся следователями Генпрокуратуры и работниками Главного управления надзора за соблюдением законов на транспорте и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры, включенных в группу следователей.

На данный момент по делу проверяется причастность служебных лиц аэропорта «Борисполь» к содеянному Б.ДАНИЛИШИНЫМ преступлению.

В связи с этим в кабинете гендиректора аэропорта состоялся обыск, имевший целью выявление предметов и документов, имеющих значение по делу.

В то же время в Генпрокуратуре подчеркнули, что Б.ШАХСУВАРОВ сейчас находится на больничном. В отношении него уголовное дело не возбуждалось, соответственно обвинение не предъявлялось и мера пресечения не избиралась.

Также в Генпрокуратуре заметили, что расследованное преступление не касается строительства терминала «F» в аэропорту «Борисполь» и растраты средств, выделенных на Евро-2012.

Напомним, как сообщали СМИ, 11 августа Б.ШАХСУВАРОВ был задержан.

В частности, как написала «Комсомольская правда в Украине», 11 августа «около 13.00 в офис к генеральному директору аэропорта «Борисполь» Борису ШАХСУВАРОВУ приехали работники прокуратуры, СБУ и «Беркут». На руках у силовиков была санкция на арест чиновника. После 4-часовой беседы, ШАХСУВАРОВ выехал вместе с силовиками, но не в СИЗО, а в больницу».

Как потом стало известно, пишет газета, «после допроса и предоставления санкции на арест Борису Рафаиловичу стало плохо. Вместо вояжа в СИЗО, куда его должны были доставить бойцы "Беркута", директора аэропорта «Борисполь» под охраной отправили в больницу. На данный момент о здоровье и судьбе ШАХСУВАРОВА ничего не известно. Милиция это задержание пока не комментирует».

В свою очередь пресс-секретарь аэропорта Оксана ОЖИГОВА опровергла информацию СМИ о задержании генерального директора аэропорта Б.ШАХСУВАРОВА.