Янукович пригласил Платини в Украину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ посетить Украину и лично убедиться в достигнутом прогрессе в подготовке к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в письме Президента Украины к президенту УЕФА относительно некоторых вопросов подготовки Украины к финальной части Евро-2012.

«Буду благодарен, если Вы примете мое приглашение и в ближайшее время посетите Украину, чтобы лично убедиться в достигнутом прогрессе подготовки к турниру», - говорится в письме В.ЯНУКОВИЧА к М.ПЛАТИНИ.

«Возможность проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу является большой честью для нашего государства, а качественная и надлежащая организация соревнований – безусловный общегосударственный приоритет», – говорится в письме главы государства. – «Подтверждением нашей настроенности является существенное сокращение отставания от графиков проведения работ на основных инфраструктурных объектах и возвращение в управляемое русло общего процесса подготовки.

В то же время мы воспринимаем конструктивную критику и стремимся заранее урегулировать все потенциальные проблемы и угрозы, которые могут возникнуть во время подготовки к проведению чемпионата».

В своем письме Президент также заверяет: «правительство и я лично будем продолжать оказывать вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу максимальную поддержку с целью обеспечения надлежащего уровня его проведения”. “Подтверждаем приемлемость обобщенных УЕФА дат завершения основных инфраструктурных проектов, которые упоминаются в Вашем письме от 18 июня 2010 года, с одним уточнением по аэродромному комплексу в Харькове: в связи со строительством новой взлетно-посадочной полосы срок сдачи объекта в эксплуатацию продлен до 30 декабря 2011 года», - отмечается в письме.