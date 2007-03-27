Сегодня Ющенко будет расставлять акценты

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие во всеукраинском совещании с главами областных и районных государственных администраций «Украина: региональные акценты».

Как сообщает пресс-служба главы государства, к участию также приглашены представители правительства.

На совещании будут обсуждены проблемы регионов Украины, в первую очередь социального направления. Среди других тем – межбюджетные отношения, ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Кроме того, сегодня Президент Украины вручит государственные награды игрокам и тренерам Национальной сборной по футболу. Также запланировано, что глава государства осмотрит выставку всеукраинской акции детского рисунка и письма «Евро–2012: шаг в будущее».