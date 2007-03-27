От Тимошенко в коалицию перебегут еще 14 депутатов?

Сегодня парламентскую фракцию БЮТ покинут еще 14 народных депутатов, сообщают "Экономические известия" ссылаясь на свой источник, близкий к одному из парламентариев. Они войдут в коалицию национального единства (КНЕ). Источник уточнил, что заявление о переходе депутатов в КНЕ будет оглашено через неделю — на ближайшем пленарном заседании Рады.

Народный депутат от БЮТ Святослав Олийнык подтвердил реальность информации источника и количество новых перебежчиков, но не стал называть фамилии: «Насколько мне известно, не все из потенциальных перебежчиков приняли окончательное решение о выходе из фракции». Господин Олийнык полагает, что среди 14 депутатов нет представителей крупного капитала. «Их (перебежчиков.— «і») решение продиктовано желанием пополнить собственный кошелек. Эти люди будут отличаться абсолютно плохим пониманием ситуации и полным отсутствием совести»,— подчеркнул бютовец.

Его коллега по фракции Владимир Полохало более сдержанно оценил количество выходящих из фракции БЮТ. «Цифра — это элемент информационной войны. Публикация этих цифр — давление с целью деморализации и дискредитации оппозиции. Это некая информационная спецоперация»,— заявил господин Полохало. Он считает, что таким образом представители КНЕ продолжают стратегию на сближение с теми частями «Нашей Украины» и БЮТ, которые в свое время поддержали кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. «Это около 30 человек из двух фракций. Таким образом, вряд ли из объединенной оппозиции выйдут еще более 10 человек»,— подчеркнул Владимир Полохало.

Владимир Заплатинский, лидер депутатского объединения «Независимая Украина» (девять человек), сказал, что количество и имена перебежчиков из «НУ» и БЮТ в ближайшее время назовут с трибуны: «Мы не скрываем, что наша задача — довести коалицию до конституционного большинства, и работаем над этим». В регламентном комитете Рады также ведется работа над изменениями в регламенте. По информации издания, одним из изменений станет предоставление права внефракционным депутатам создавать фракции.