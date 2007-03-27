Янукович начал визит в Брюссель

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал однодневный рабочий визит в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита премьер планирует встретиться с Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, провести рабочий ланч с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политике и политике безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Во второй половине дня предусмотрены встречи В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ и полуторачасовая дискуссия с членами Комитета иностранных дел Европарламента.

В ходе визита В.ЯНУКОВИЧА планируется подписание Протокола к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейскими Содружествами и их государствами-членами (СПС) о присоединении Республики Болгария и Румынии к СПС, а также Соглашения между Украиной и ЕС о торговле текстильной продукцией.

Сегодня же вечером премьер планирует вернуться в Киев.

В состав делегации входят министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, народные депутаты.

Как сообщал УНИАН, депутаты Европарламента за день до визита В.ЯНУКОВИЧА не исключали возможности его участия в торжественном открытии фотовыставки “Неизвестный геноцид” в Европарламенте, которая рассказывает о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов, однако официальной программой премьера, это пока не предусмотрено.