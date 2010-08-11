Минфин и ГНАУ отстранили от участия в подготовке Налогового кодекса?

Министерство финансов и Государственная налоговая администрация Украины де-факто отстранены от подготовки окончательного варианта проекта Налогового кодекса, который осенью будет представлен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщил информированный источник «Зеркала недели».

По его словам, данное решение было принято во вторник, 10 августа, на первом заседании группы по подготовке Налогового кодекса. Совещание прошло в кабинете вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Источник подчеркнул, что на этом заседании впервые были представлены и обобщены различные варианты документа, подготовленные рядом представителей исполнительной и законодательной власти.

Заседание, по словам источника, носило идеологический характер. На нем были рассмотрены вариант Налогового кодекса, обнародованный ранее Минфином и ГНАУ; наработки вице-премьера по экономическим вопросам Сергея ТИГИПКО; предложения группы Андрея КЛЮЕВА, Б.КОЛЕСНИКОВА и совета парламентской коалиции; части кодекса, согласованные с МВФ, и поправки депутатов, входящих в правящую коалицию.

Кроме того, все эти предложения были изучены на предмет соответствия Программе экономических реформ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

По данным «ЗН», на заседании присутствовали вице-премьеры А.КЛЮЕВ, Б.КОЛЕСНИКОВ, С.ТИГИПКО, глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, уполномоченный представитель парламентской фракции Блока Литвина, представитель группы «Право выбора», народный депутат Давид ЖВАНИЯ, представители компании Ernst & Young и Европейской бизнес ассоциации.

Как уточнил источник, представителей Министерства финансов и ГНАУ на этой встрече не было, так как их позиция отражена в обнародованном 3 августа проекте Налогового кодекса. Более того, отметил собеседник, участники заседания сошлись во мнении, что данные ведомства будут освобождены от доминирующей роли в подготовке окончательного варианта документа. «Их роль в этом вопросе - не доминирующая, а справочно-консультативная, ибо Минфину и ГНАУ предписано не создавать, а выполнять Налоговый кодекс», - пояснил источник.

Перед группой первого вице-премьера А.КЛЮЕВА поставлена задача отработать все спорные и нерешенные вопросы таким образом, чтобы при внесении правительством документа на рассмотрение Верховной Рады он был однозначно поддержан коалицией.

Источник уточнил, что проект Налогового кодекса будет представлен парламенту в начале осени и будет утвержден депутатами до принятия госбюджета на 2011 год.

По словам собеседника, «драконовская система администрирования налогов, вызвавшая столько нареканий экспертов, из текста кодекса полностью изъята. Данное решение премьер-министра Николая АЗАРОВА было донесено до рабочей группы вице-премьером Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ».

Как уточнил источник, также можно однозначно говорить о том, что в проекте Налогового кодекса будет присутствовать налог на роскошь, в том числе и на недвижимость. «Однако он не будет распространяться на собственников советских квартир и домов, площадь которых не превышает 200 квадратных метров», - добавил собеседник.

Кроме того, предварительно согласован вопрос об обложении пятипроцентным налогом дивидендов на банковские вклады, однако не все, а те, которые превышают 150 тыс. грн.

Собеседник «ЗН» добавил, что также практически согласован размер налога на прибыль - он составит 19-20%.

Источник «ЗН» отметил, что принципиальные моменты проекта Налогового кодекса в ходе его подготовки обязательно будут проговорены с МВФ.

В следующий раз для обсуждения проекта Налогового кодекса группа соберется в ближайшую пятницу, 13 августа.