Шлапак отдал СБУ Балоге

Вопрос Службы безопасности Украины в Секретариате Президента Украины будет курировать глава Секретариата Виктор БАЛОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

По словам А.ШЛАПАКА, он сам попросил вывести вышеупомянутые вопросы из сферы ответственности первого заместителя главы Секретариата Президента.

“Круг моих вопросов – это социально-экономические вопросы. Представительство интересов Президента в Кабинете министров, сотрудничество с моими коллегами в Верховной Раде, Конституционном Суде, в аспекте, которые касаются социально-экономических вопросов”, - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Президент Украины своим Указом назначил Александра ШЛАПАКА первым заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента Украины в Кабинете министров Украины

А.ШЛАПАК с ноября 2006 года возглавлял Главную службу социально-экономического развития Секретариата Президента Украины.

До этого СБУ курировал первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК, которого 21 марта Верховная Рада утвердила в должности министра иностранных дел Украины.