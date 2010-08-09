В Днепропетровской области мэры трех городов пошли в регионалы
15:32, 09 августа 2010Политика
1224 0
Поддержку на выборах пока не обсуждали
Ряды Партии регионов пополнили еще три мэра городов Днепропетровской области.
Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной организации Партии регионов, партийные билеты получили городские головы Никополя - Сергей СТАРУН, Марганца - Сергей КУЗНЕЦОВ и Орджоникидзе - Иван ЦУПРОВ.
По словам пресс-секретаря Днепропетровской областной организации Партии регионов Андрея МИХЕЙЧЕНКО, вопрос о поддержке на выборах 31 октября, мэров этих городов пока в партийной организации не обсуждался.
Как сообщал УНИАН, 2 августа городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО вступил в ПР и будет выдвинут кандидатом в меры от ПР на предстоящих выборах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter