В Днепропетровской области мэры трех городов пошли в регионалы

Ряды Партии регионов пополнили еще три мэра городов Днепропетровской области.

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной организации Партии регионов, партийные билеты получили городские головы Никополя - Сергей СТАРУН, Марганца - Сергей КУЗНЕЦОВ и Орджоникидзе - Иван ЦУПРОВ.

По словам пресс-секретаря Днепропетровской областной организации Партии регионов Андрея МИХЕЙЧЕНКО, вопрос о поддержке на выборах 31 октября, мэров этих городов пока в партийной организации не обсуждался.

Как сообщал УНИАН, 2 августа городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО вступил в ПР и будет выдвинут кандидатом в меры от ПР на предстоящих выборах.