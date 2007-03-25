Янукович впервые публично рассказал о том, как сидел в тюрьме

Сегодня журналисты побывали в имении Виктора Януковича в селе Новые Петривци, передает 5 канал. Премьер-министр сам пригласил на утренний чай. Пообщаться, правда виртуально, акулам пера удалось и с любимой тещей господина Януковича, они выяснили, что теще - она же мама - премьер часто звонит по телефону а также регулярно дарит подарки. Примечательно, что именно сегодня в первый раз на людях глава Правительства рассказал о том, как сидел в тюрьме. Именно тогда - рассказал премьер - по-настоящему начал ценить свою жену, которая его дождалась.

Виктор Янукович, Премьер-министр Украины: "После того, как мы познакомились в 69 году, в 70-м я попал в тюрьму, она меня ждала, освободился в 72-м. И сразу после этого через 2 месяца женился. Она меня дождалась."

Перед журналистами глава Правительства не только поделился секретами семейного счастья, но и продемонстрировал художественные наклоности.