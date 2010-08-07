Королевская о налогах, рэкете и 181-м месте

Из-за существования различных пиар-проектов Налогового кодекса бизнес не может спланировать работу даже на ближайшую перспективу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня никто не может с уверенностью сказать, какие налоги придется платить. Невозможно сформировать бизнес-план и спланировать работу даже на ближайшую перспективу. Результат – бизнес боится инвестировать. Страдает экономика», - говорит она.

Глава комитета Верховной Рады заявила, что в действительности правительство сегодня ограничено в выборе: сохранить нынешнюю несовершенную систему или принять еще более несовершенный кодекс, который предоставит налоговым органам права бесконтрольного вмешательства в деятельность предпринимателей. «Сегодня не идет речь о том, как сделать систему лучше и эффективнее. Сегодня идет речь о том, оставить весь негатив, как он есть или узаконить государственный рэкет фискальных органов. Оба варианта ведут к перспективе потери даже тех немногих экономических свобод, которые за последние годы были отвоеваны предпринимателями», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что Украина занимает 181 место в рейтинге Paying Taxes-2010 из 183 возможных, что означает худшие позиции во всем мире. «Налоговый кодекс должен кардинально изменить правила работы системы налогообложения, сделать ее более комфортной для предпринимателей, бизнеса и инвесторов. Однако вместо того, чтобы быть инструментом экономического развития и обеспечить улучшение бизнес-климата, он стал инструментом пиара и государственного мародерства предпринимателей, на котором некоторые политики пытаются сколотить рейтинг и политический капитал», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.