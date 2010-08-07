Онопенко: закон о судоустройстве требует изменений

Собрание судей Верховного Суда Украины обратится к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, Верховной Раде и Кабинету министров о необходимости внесения изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ, за такое решение проголосовали большинство судей, присутствующих вчера на собрании, которое состоялось согласно закону «О судоустройстве и статусе судей» от 7 июля 2010 года.

В частности, в обращении речь идет о необходимости пересмотра «Переходных положений» данного закона и обеспечения условий для деятельности Верховного Суда Украины. Ведь в соответствии с новым законом «О судоустройстве и статусе судей», Кабинет министров в месячный срок должен обеспечить размещение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в административных зданиях, где размещаются судебные палаты по гражданским и уголовным делам Верховного Суда.

По данным пресс-службы, по состоянию на 6 августа в Верховном Суде Украины работают 79 судей, ни один из которых не давал согласия на перевод в другой суд. В соответствии с частью второй статьи 133 закона, каждый судья обеспечивается отдельным кабинетом, рабочим местом и необходимыми для работы средствами. На рассмотрении Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда в настоящее время находятся более 21 тыс. кассационных жалоб и дел, на рассмотрении Судебной палаты по уголовным делам – более 2 тыс. 100 кассационных жалоб и дел.

Учитывая изложенное, реализация положений закона помешает осуществлению правосудия высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции, а следовательно, приведет к нарушению гарантированного Основным Законом государства права граждан на судебную защиту, заявили в ВСУ.

На собрании судей Верховного Суда Украины были также избраны делегаты на конференции судей хозяйственных, административных и общих судов. Ими стали председатель Верховного Суда Василий ОНОПЕНКО, судьи Александр ТЕРЛЕЦКИЙ и Валентин БАРБАРА. Делегатами Съезда судей Украины собрание судей Верховного Суда избрало В.ОНОПЕНКО, Петра ПИЛИПЧУКА и Николая КОРОТКЕВИЧА.

Выступая перед судьями ВСУ, В.ОНОПЕНКО отметил, что Закон «О судоустройстве и статусе судей», хоть и вступил в силу и должен выполняться, однако он не является совершенным и требует внесения многих изменений. Именно с этой целью председатель Суда предложил создать рабочую группу по наработке и подготовке предложений для внесения изменений в закон.