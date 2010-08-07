Наша Украина: власть дезорганизовала работу МЧС

В партии «Наша Украина» считают недостаточными и непрофессиональными решения власти по предотвращению пожаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“Решения экстренного заседания СНБО какие-то совсем «для галочки»: усилить контроль, отозвать из отпусков чиновников и т. п. Единственным креативным решением нынешней власти, о котором узнала общественность, стало решение о запрещении проводить фейерверки. Решение, безусловно, правильное, но явно недостаточное”, - считают в “Нашей Украине”.

В партии убеждены, что ориентирование соответствующих служб на принятие противопожарных мер направлено на защиту имущества, в то же время не известно о специальных решениях СНБО, направленных на защиту собственно людей от жары, в первую очередь, пожилых людей и детей.

“Во время заседания СНБО В.ЯНУКОВИЧ выразил обеспокоенность ситуацией в регионах Украины по невыполнению принятых правительством мер противопожарной безопасности. А как же они могут выполняться, если страна до сих пор не имеет профильного министра по чрезвычайным ситуациям, должность которого стала разменной картой в политических игрищах нынешнего режима”, - отмечают в “Нашей Украине”.

Авторы сообщения считают, что, “выставляя в нынешний сложных условиях на подковерные торги должность министра по чрезвычайным ситуациям, власть фактически сознательно дезорганизовала работу профильного министерства в условиях чрезвычайной природной ситуации и ставит под угрозу жизнь людей”.