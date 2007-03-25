Тимошенко соберет первое заседание Комитета национального спасения

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обратилась ко всем партиям и общественным организациям, которым небезразлична судьба Украины, с предложением войти в Комитет национального спасения. Первое заседание комитета запланировано на четверг, 29 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, регистрация - по телефону горячей линии 8(800) 50-40-400.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что объединенная оппозиция - БЮТ и «Наша Украина» - возобновляют работу Комитета национального спасения, который действовал во время помаранчевой революции.

Лидер БЮТ подчеркнула, что во время последних президентских выборов Комитет национального спасения помог демократии победить, и сейчас все люди должны вместе отработать стратегию и тактику, и дать результат обществу – «отстранить клан ЯНУКОВИЧА через досрочные выборы».