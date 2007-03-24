Мороз: в ближайшее время не стоит ожидать появления новых политиков

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что в Украине в ближайшее время не стоит ожидать появления новых политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня в Житомире во время прямого эфира на областном телевидении в передаче «З перших вуст».

При этом А.МОРОЗ прогнозирует, что в украинском политическом пространстве в ближайшее время будут появляться не новые политики, а «переформатированные в других структурах те же люди».

"Надеяться на то, что вот новый КАРМЕЛЮК появится или кто-то другой, не стоит. Это будут те же люди, которые будут сегодня одно делает, а завтра, возможно, другое», - сказал Председатель Верховной Рады.

А.МОРОЗ также сообщил, что сейчас в Украине наблюдается "весенняя политическая активность", которую объяснил попыткам политиков использовать активность людей, которые стремятся приобщиться к общественным процессам.

"Нужно понимать, что каждая политическая структура, претендуя на какую-то свою перспективу (или отдельные люди, которые представляют эту структуру), пытаются использовать тот момент, который наиболее удобный, использовать активность людей, которые хотят приобщиться к общественным процессам», - сказал А.МОРОЗ.

Он призвал украинцев "спокойно на все это смотреть".