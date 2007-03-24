Депутаты за срочное отстранение Ющенко, отмену президентства и госадминистраций

В Херсонской области местные депутаты от Партии регионов, КПУ и СПУ выступают за немедленное изменение конституционного устройства путем отстранения Виктора ЮЩЕНКО от должности главы государства и отмены самого поста Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на Форуме депутатов местных советов Херсона, который проходит в крупнейшем киноконцертном зале областного центра «Юбилейный».

Депутат Херсонского облсовета Владимир ОВЧАРЕНКО во время открытия форума заявил о «необходимости срочного отстранения ЮЩЕНКО с поста Президента и немедленной отмены самого поста Президента».

«Всю эту оранжевую стаю во главе с леди Ю нужно посадить, чтобы они не мешали нормальной работе парламента и правительства», - добавил В.ОВЧАРЕНКО.

Председатель Херсонского областного совета Владимир ДЕМЁХИН, который выступал вторым, заявил, что «необходимо реализовать второй этап политреформы, ликвидировав все государственные администрации в Украине и построив новую вертикаль власти из исполкомов местных советов».

В Форуме принимают участие депутаты всех уровней области от указанных политических сил, а также от Народной партии, СДПУ(о), Блока Наталии Витренко и Компартии рабочих и селян. На форуме присутствует около 800 человек. Среди приглашенных на мероприятие: министр образования и науки, куратор Херсонской области от Кабмина Станислав НИКОЛАЕНКО, народные депутаты Екатерина САМОЙЛИК, Александр СТОЯН, Игорь КАЗАКОВ.

Организаторы форума ожидали приезда вице-премьеров Виктора СЛАУТЫ и Владимира РЫБАКА, первого заместителя Председателя Верховной Рады Адама МАРТЫНЮКА, председателя КПУ Петра СИМОНЕНКО. Но, по словам председателя Херсонского облсовета В.ДЕМЁХИНА, высокие гости не смогли прибыть на форум из-за нелетной погоды.