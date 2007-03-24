Мороз: ВР поддержит законопроект об отмене императивного мандата

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает, что парламент поддержит законопроект об отмене императивного мандата для депутатов местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Житомире во время встречи с руководством области.

По словам А.МОРОЗА, это будет означать, «что партийного диктата, который навязывается сегодня кое-кем на местах: на Востоке одними, а на Западе другими, не будет».

Как сказал председатель ВР, «общество не должно брать на себя ответственность за то, за что должна брать на себя ответственность партия, формируя список». По его словам, перед тем, как формировать список, партия должна смотреть, «кого брать».

А.МОРОЗ отметил, что Венецианская комиссия достаточно жестко отнеслась к новшествам, принятым парламентом Украины относительно императивного мандата.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект народного депутата Сергея ГОЛОВАТОГО (фракция "Наша Украина"), которым предусматривается отменить положение об императивном мандате для местных депутатов.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», которым установлен императивный мандат для депутатов местного самоуправления, Верховная Рада приняла 12 января. Законом предусматривается, что депутат, который вышел из фракции той политической силы, от которой он был избран, может лишиться мандата – по решению руководства этой партии или блока.

Соответствующий закон, предложенный БЮТ, поддержали 362 народных депутата, в том числе из коалиции, в обмен на голосование за преодоление вето Президента на закон о Кабмине.

5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об императивном мандате, в то же время заметив, что считает этот закон недемократическим.