Активисты «Народной самообороны» передали в прокуратуру 40 куриных яиц

Луцкие активисты Гражданского движения «Народная самооборона» передали прокуратуре Волынской области 40 куриных яиц.

Как передает корреспондент УНИАН, свою акцию они назвали „Разоружение".

Участники акции пытались передать сотрудникам прокуратуры, по их словам „оружие, от которого в Ивано-Франковске господин ЯНУКОВИЧ получил тяжкие телесные повреждения", а именно – 40 куриных яиц. Однако, поскольку к пикетчикам никто из прокуратуры не вышел, яйца положили перед входом в прокуратуру. После этого охранники выбросили их в ближайшую урну.

Как рассказал председатель Волынской организации «Народной самообороны» Сергей КИЧИЙ, пикетирующих не пустили непосредственно под стены прокуратуры, а потому они с флагами стояли через дорогу. Он отметил, что у них нет никаких претензий к областной прокуратуре, но хотят, чтобы ее сотрудники передали в Генеральную прокуратуру обращение, которое во время протеста активисты вбросили в “ящик доверия”, поскольку никто из представителей прокуратуры к ним так и не вышел.

По словам С.КИЧИЯ, правоохранительные органы превращаются в „политическую полицию, так как было во времена КУЧМЫ. “Сейчас мы четко видим, что милицию используют чтобы предотвратить действия оппозиции. Если так будет продолжаться, то будем иметь – неокучмизм”, - сказал С.КИЧИЙ.

В целом в акции, которая длилась около часа, приняли участие почти 100 человек.