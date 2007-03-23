УНП и НРУ проведут совместное заседание Центральных проводов партий

24марта в 14-00 Украинская народная партия и Народный Рух Украины проведут совместное заседание Центральных проводов партий. В рамках процесса объединения политических сил правого политического спектра приглашения для участия в заседании направлены также председателям УРП "Собор" А.Матвиенко, ХДС В.Стретовичу, РХП М.Поровскому, Партии возрождения села И.Томичу, ГП "Пора" В.Каськиву (Дом учителя, ул.. Владимирская, 57). Нужна аккредитация. Телефоны: (050) 444-65-27, 246-47-63.

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