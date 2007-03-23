События вокруг Луценко Балога называет мыльной оперой

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА называет “мыльной оперой” события вокруг экс-министра внутренних дел, лидера Гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

Он убежден, что все это закончится ничем.

«Очень плохо, что в современной независимой Украине нас ничему не учит жизнь. Я не понимаю действий по отношению к Ю.ЛУЦЕНКО. Я считаю, что это слабая и дешевая мыльная опера, которая завершится ничем», - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что почти год длилось нагнетание ситуации вокруг Ю.ЛУЦЕНКО, что он якобы имеет много проблем с законом. Но когда правоохранители пришли к Ю.ЛУЦЕНКО с обыском, поняли, «что нет ничего, что это законопослушный гражданин.», - сказал В.БАЛОГА.

Он также призвал Генеральную прокуратуру не выполнять политические заказы.