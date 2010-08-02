Табачник дал вузам всего день на обнародование списков поступивших

Министерство науки и образования Украины дало высшим учебным заведениям один день на обнародование рейтинговых списков поступающих, рекомендуемых к зачислению.

Об этом говорится в разъяснении министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА “О процедуре зачисления в высшие учебные заведения”, копия которого передана УНИАН Общественной инициативой «Студенческая защита».

“По многочисленным обращениям, поступающим на горячую линию МОН от абитуриентов, их родителей, представителей общественных организаций, средств массовой информации относительно процедуры зачисления в высшие учебные заведения, Министерство образования и науки разъясняет”, - говорится в документе.

“В соответствии с Условиями приема в высшие учебные заведения Украины (с изменениями), утвержденными приказом Министерства образования и науки от 18.09.2009 №873, зарегистрированным в Министерстве юстиции 06.10.2009 за №930/16946 (далее – Условия приема), прием документов от поступающих на дневную форму обучения на основе полного общего среднего образования, а также проведение вступительных экзаменов и творческих конкурсов в высших учебных заведениях заканчивается 5 августа 2010 года, а рейтинговый список поступающих на основе базового и полного общего среднего образования, с указанием рекомендуемых к зачислению, должен быть обнародован не позже 6 августа 2010 года...”

При этом МОН отмечает, что “зачисление поступающих на основе базового и полного общего среднего образования на дневную форму обучения по государственному заказу осуществляется не позже 15 августа, за средства физических и юридических лиц – только после зачисления на места государственного заказа соответствующего направления подготовки (специальности), но не позже 25 августа”.

“В связи с вышеизложенным, Министерство образования и науки снова подчеркивает строгое соблюдение приемными комиссиями высших учебных заведений требований Условий приема и открытой и прозрачной для общественности процедуры зачисления в высшие учебные заведения”, - отмечается в документе.

Как отметил координатор Общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ, «члены приемных комиссий должны так организовать свою работу, чтобы уже на следующий день (5 августа – завершение приема документов, а также проведение вступительных экзаменов и творческих конкурсов в высших учебных заведениях), то есть 6 августа, все абитуриенты и их родители имели были возможность ознакомиться со своим рейтингом и определиться на протяжении нескольких дней с выбором вуза».

А.ЧЕРНЫХ подчеркнул: “абитуриенты должны четко понимать, что необходимо максимально быстро определиться со своим выбором высшего учебного заведения и подать в него оригиналы всех необходимых документов”.