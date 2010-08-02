Янукович дал поручение экс-бютовцу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил принять меры для реализации закона о судоустройстве и статусе судей.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с заместителем главы Администрации Президента Андреем ПОРТНОВЫМ.

В контексте вступления в силу Закона «О судоустройстве и статусе судей», подписанного главой государства, Президент дал ряд поручений правительству, Министерству юстиции.

Как отметил после встречи А.ПОРТНОВ, речь идет об обеспечении неуклонного выполнения требований закона, улучшении материально-технического обеспечения судов и т.п.

«Президент дал поручение выполнить требования закона относительно создания в Украине Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, увеличить финансирование судебных органов», – сказал А.ПОРТНОВ.

Глава государства также дал ряд других поручений для реализации Закона «О судоустройстве и статусе судей».