Янукович дал поручение экс-бютовцу
Речь шла о новом законе
|Андрій Портнов
Как сообщает пресс-служба Президента, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с заместителем главы Администрации Президента Андреем ПОРТНОВЫМ.
В контексте вступления в силу Закона «О судоустройстве и статусе судей», подписанного главой государства, Президент дал ряд поручений правительству, Министерству юстиции.
Как отметил после встречи А.ПОРТНОВ, речь идет об обеспечении неуклонного выполнения требований закона, улучшении материально-технического обеспечения судов и т.п.
«Президент дал поручение выполнить требования закона относительно создания в Украине Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, увеличить финансирование судебных органов», – сказал А.ПОРТНОВ.
Глава государства также дал ряд других поручений для реализации Закона «О судоустройстве и статусе судей».