Партия Тимошенко заявляет про обыск в ее офисе

Сегодня утром под предлогом якобы разминирования областного офиса партии «Батькивщина» в Черкассах сотрудники милиции провели обыск всех помещений и изъяли информационные листовки относительно деятельности власти.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ со ссылкой на народного депутата от БЮТ Игоря ЕРЕСЬКО.

«В этих листовках была информация о том, что с 1 августа правительство ЯНУКОВИЧА повысило цены на газ на 50%, и объяснение, кому идут народные деньги», - сказал он.

«Я как народный депутат и мы как оппозиция имеем право раздавать эти информационные материалы населению, чтобы они знали, что происходит в стране», - отметил член БЮТ.

По словам И.ЕРЕСЬКО, сотрудники милиции в грубой форме отрицали тот факт, что это «разминирование» лишь повод для того, чтобы вмешаться в партийные дела.

Он сообщил, что уже поданы жалобы и обращения в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.

«Мы видим в таких действиях сотрудников милиции нарушение закона», - сказал народный депутат.

«Это происшествие полностью укладывается в схему деятельности новой администрации в Черкасской области, суть которой заключается в подавлении любых оппозиционных изданий, любых оппозиционных мыслей, любых оппозиционных действий», - подчеркнул И.ЕРЕСЬКО.

«Но мы, как оппозиция, будем отстаивать свое право информировать население, сплачивать людей, и чтобы Черкасская область всегда говорила такой власти «нет» их деятельности», - резюмировал И.ЕРЕСЬКО.