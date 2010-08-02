ГПУ проверила законность действий СБУ при задержании Диденко
08:57, 02 августа 2010Политика
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"Брали" альфовцы
|Игорь Диденко
Реакцию на материалы проверок в окружении Леонида Кравчука вчера узнать не удалось — он был вне зоны досягаемости. А официальный представитель УПЦ КП, епископ Евстратий Зоря сказал, что церковь ходатайствовала лишь о милосердии к обвиняемым и о том, чтобы правосудие вершилось по закону, но не более: «От сумы и от тюрьмы не зарекаются».
Напомним, Макаренко задержали 23 июня — он обвиняется в служебной халатности при растаможивании 11 млрд куб. м газа в 2009 году. Будет содержаться под стражей до 25 августа. Диденко задержали 9 июля в рамках уголовного дела по факту нанесения убытков государству также в связи с решением Стокгольмского арбитража. Под арестом он пробудет до 12 сентября.
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