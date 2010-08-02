ГПУ проверила законность действий СБУ при задержании Диденко

За арестованных экс-главу Гостаможслужбы Анатолия Макаренко и бывшего зампреда НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко вступились экс-президент Леонид Кравчук, глава УПЦ КП Филарет и предстоятель УАПЦ Мефодий, написав прошения президенту. Кравчук заявил, что решения о задержании Службой безопасности Макаренко и Диденко выглядят как чрезмерные действия, в которых не было необходимости. По поручению президента Генпрокуратура проверила законность действий СБУ и нарушений законодательства не выявила, сообщила « Сегодня » работник пресс-службы ГПУ Ирина Анкудинова. Например, участие в задержании Диденко сотрудников «Альфы» объясняется тем, что у того кроме водителя-охранника были еще и личные телохранители, которые могли препятствовать выполнению постановления суда. «Альфовцы», говорится в материалах проверки, действовали в пределах своих полномочий, не применяя спецсредств и силу.

Реакцию на материалы проверок в окружении Леонида Кравчука вчера узнать не удалось — он был вне зоны досягаемости. А официальный представитель УПЦ КП, епископ Евстратий Зоря сказал, что церковь ходатайствовала лишь о милосердии к обвиняемым и о том, чтобы правосудие вершилось по закону, но не более: «От сумы и от тюрьмы не зарекаются».

Напомним, Макаренко задержали 23 июня — он обвиняется в служебной халатности при растаможивании 11 млрд куб. м газа в 2009 году. Будет содержаться под стражей до 25 августа. Диденко задержали 9 июля в рамках уголовного дела по факту нанесения убытков государству также в связи с решением Стокгольмского арбитража. Под арестом он пробудет до 12 сентября.