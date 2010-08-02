Регионалы не намерены давать "пинка под зад" коммунистам

Коммунистам никто не будет "давать пинка под зад". Об этом в комментарии Gazeta.uaсказал "регионал" Михаил Чечетов.

"Мы не собираемся избавляться коммунистов, нет! Мы никогда своих партнеров не изменяем", - подчеркнул нардеп. - Компартия разве что может только по собственному желанию выйти из коалиции. Но никогда такого не будет, чтобы мы их выталкивали или давали "пинка под зад".

Чечетов отметил, что высказывания Леонида Грача о том, что коммунистов могут выбросить из коалиции - это его частное мнение.

"Но Петр Симоненко просто заявил, что коммунисты - единственная оппозиция, а не БЮТ, который в действительности никогда там не был ... И все ... Просто его слова исковеркали, поэтому мы не расцениваем это как нечто страшное.

Говорит, что "регионалы" Симоненко прощают.

"Мы же понимаем, что 31 октября - местные выборы и заявления Петра Николаевича надо рассматривать только в контексте предстоящей избирательной кампании. У Симоненко есть 3-4% электоральной поддержки. И ему и нужно говорить для тех людей, которые за него голосуют. Поэтому мы с пониманием относимся к коммунистам. Им же надо на выборы идти ", - подчеркнул он.

"Но коалиция железобетонная Это не та размазня, кисель на тарелке, которым была предыдущая власть. Поэтому это исключено, что мы их заменим. Мы никого в коалицию не тянем. Но если кто захочет к нам присоединиться, чтобы пахать, пожалуйста".

Напомним, главный коммунист Петр Симоненко заявил, что Компартия - единственная оппозиция во власти. И раскритиковал повышение властями тарифов на ЖКХ. Его однопартиец Леонид Грач не исключает, что осенью коммунистов могут вытеснить из коалиции и что их место могут занять либо депутаты из "Единого центра", или из группы Давида Жвании.