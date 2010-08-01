Почему Хорошковскому не грозит отставка

Главе СБУ Валерию Хорошковскому пока еще не грозит увольнение. Об этом в комментарии Gazeta.uaсказал бывший заместитель руководителя Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант, в запасе Александр Скипальский.

“Потому что его назначили в ручном режиме. Пока он будет лично удовлетворять Януковича, то никто его не снимет. Нигде нет таких прецедентов, чтобы руководителями спецслужб были люди из бизнесового мира. Тем более периода не совсем деликатного накопления капитала. Это противореччит здравому смыслу и сути спецслужбы. Но решение о его назначении принимал Ющенко - именно он сделал Хорошковского первым заместителем главы СБУ в погоне за газом. Эту эстафету перехватил Янукович”, - отметил он.

По словам Скипальского, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко занимался пиаром.

“Хорошковский делает это в меньшей мере. Он более независим, в частности в экономическом плане. Безусловно, он реализует ту индульгенцию, которая была предоставлена при его назначении”, - добавил бывший заместитель главы СБУ.