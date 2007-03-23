Цушко рассказали анекдот про его подчиненных и две порции ”Hennessy”

Депутат от "Нашей Украины" требует от министра внутренних дел Василия Цушко проверить законность действия работников милиции.

Соответствующий запрос в пятницу зачитал спикер парламента .

"Запрос Ксении Ляпиной к министру внутренних дел относительно законности проведения представителями милиции плановой контрольной проверки в кафе путем перемеривания в мерном стакане двух порций коньяка "Hennessy" и требования вернуть работникам милиции деньги за них после невыявленных нарушений", - зачитал запрос Мороз.

"Это анекдотический случай, и я думаю, что здесь реакция должна быть соответствующая", - сказал он.

Вместе с тем спикер отметил, что те, кто будет разбираться с этим делом, должны "сделать из этого анекдота серьезные выводы".

"Украинская правда"