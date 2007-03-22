СБУ обнародует информацию о расследовании дела отравления Ющенко

Руководство СБУ обещает на будущей неделе информировать общество о ходе расследования уголовного дела об отравлении кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ в ближайшее время информирует общество о реальном ходе расследования», - сказал он.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, обнародовать информацию о расследовании отравления В.ЮЩЕНКО СБУ намеревается на будущей неделе вместе с представителями Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.