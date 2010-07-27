В выходные под Киевом пройдет Праздник кузнеца

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачи, Обуховский район Киевской области) 31 июля – 1 августа состоится «Праздник кузнеца».

Как сообщили УНИАН организаторы, на праздник соберутся тридцать кузнецов из семи кузнечных мастерских из разных городов Украины: «Кузница Петра», «Мастерская Росланда», Школа традиционного кузнечного искусства, кузница «Свадар» и другие.

«В течение двух дней кузнецы будут демонстрировать свое искусство. Гости фестиваля увидят сложный и увлекательный процесс кузнечного труда. Кузнецы представят разнообразные изделия: от украшений - до оружия. Огонь, железо, молот – все, что нужно талантливым мастерам для рождения шедевров кузнечного искусства», - рассказывают организаторы праздника.

По их словам, кузнецы будут работать как на аутентичном оборудовании, так и на современном.

«Для того, чтобы увидеть весь рабочий процесс, начиная от установки оборудования, стоит приехать к 10.00, когда открывается территория Парка», - предлагает администрация.